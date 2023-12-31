Федоров Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1952

Дочь: Федорова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Федорова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
21.09.1957

Сын: Федоров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Федорова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Мария Ивановна

Смерть
2003
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