Федоров Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.12.1952
Дочь: Федорова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Федорова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1957
Сын: Федоров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Федорова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорова Мария Ивановна
Смерть
2003