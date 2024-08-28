Нецветаева (Семикашева) Светлана Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНецветаева (Семикашева) Светлана Валерьевна

Нецветаева (Семикашева) Светлана Валерьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нецветаев Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
01.06.2013

Сын: Нецветаев Илья Михайлович

Отец ребёнка: Нецветаев Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
14.06.2016

Сын: Нецветаев Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Нецветаев Михаил Владимирович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.