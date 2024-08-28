Нецветаева (Семикашева) Светлана Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.2013
Сын: Нецветаев Илья Михайлович
Отец ребёнка: Нецветаев Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
14.06.2016
Сын: Нецветаев Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Нецветаев Михаил Владимирович