(Лифарь) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лифарь) Елена

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Место рождения

Париж

Дата рождения

Около 1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1946

Отец: не указан

Мать: Лифарь Мария Ивановна

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