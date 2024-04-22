Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Лифарь) Елена
(Лифарь) Елена
Написать автору
Древо
Место рождения
Париж
Дата рождения
Около 1946
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Лифарь (Попова) Мария Ивановна
Около 1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1946
Отец: не указан
Мать:
Лифарь Мария Ивановна
Париж
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия