Лапина (Турухина - Трусихина) Матрона Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина (Турухина - Трусихина) Матрона Тимофеева

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

28.03.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1803

Отец: Трусихин - Турухин Тимофей Григорьев

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
16.07.1829

Муж: Лапин Афанасий Васильев

Рождение ребёнка
21.02.1831

Дочь: Матрона Афанасиева

Отец ребёнка: Лапин Афанасий Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.01.1834

Сын: Лапин Климент Афанасиев

Отец ребёнка: Лапин Афанасий Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.03.1835

Сын: Лапин Гавриил Афанасиев

Отец ребёнка: Лапин Афанасий Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.10.1840

Сын: Лапин Яков Афанасьев

Отец ребёнка: Лапин Афанасий Васильев

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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