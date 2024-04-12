Лапина (Турухина - Трусихина) Матрона Тимофеева
Место рождения
Дата рождения28.03.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1803
Отец: Трусихин - Турухин Тимофей Григорьев
Бракосочетание
16.07.1829
Рождение ребёнка
21.02.1831
Дочь: Матрона Афанасиева
Отец ребёнка: Лапин Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
22.01.1834
Отец ребёнка: Лапин Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
28.03.1835
Отец ребёнка: Лапин Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
08.10.1840
Сын: Лапин Яков Афанасьев
Отец ребёнка: Лапин Афанасий Васильев
Смерть
Неизвестно