Садкова (Дядичина) Евфимия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1840
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Дядичин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Садкова Акулина Федоровна
Отец ребёнка: Садков Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Садкова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Садков Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Садкова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Садков Федор Алексеевич
Бракосочетание
07.02.1793
Жена взята в замужество у крестьянина Исакогорской волости той же округи Федора Дядичина
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Садкова Маремьяна Федоровна
Отец ребёнка: Садков Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Садкова Ульяния Феоровна
Отец ребёнка: Садков Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Садкова Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Садков Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Садков Федор Алексеевич
Смерть
1840