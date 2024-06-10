Садкова (Дядичина) Евфимия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садкова (Дядичина) Евфимия Федоровна

Место рождения

Исаково, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

1840

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Дядичин Федор

Мать: не указана

Исаково, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Садкова Акулина Федоровна

Отец ребёнка: Садков Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Садкова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Садков Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Садкова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Садков Федор Алексеевич

Бракосочетание
07.02.1793

Муж: Садков Федор Алексеевич

Любовское, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Жена взята в замужество у крестьянина Исакогорской волости той же округи Федора Дядичина
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Садкова Маремьяна Федоровна

Отец ребёнка: Садков Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Садкова Ульяния Феоровна

Отец ребёнка: Садков Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Садкова Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Садков Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Садков Иван Федорович

Отец ребёнка: Садков Федор Алексеевич

Любовское, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1840
Любовское, Приморский муниципальный район, Архангельская область

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