Муковнина (Щетинина) Евдокия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муковнина (Щетинина) Евдокия Иосифовна

Место рождения

Перелюб, Перелюбский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

09.08.1889

Дата смерти

Между 1919 и 1920

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1889

Отец: Щетинин Иосиф Степанов

Мать: Щетинина Татьяна Федорова

Перелюб, Перелюбский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троицкая (Муковнина) Тамара Кузьминична

Отец ребёнка: Муковнин Козьма Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муковнин Геннадий Кузьмич

Отец ребёнка: Муковнин Козьма Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муковнин Козьма Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Перелюб, Перелюбский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Муковнин Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Муковнин Козьма Алексеев

Смерть
Между 1919 и 1920

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