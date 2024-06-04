Муковнина (Щетинина) Евдокия Иосифовна
Место рождения
Дата рождения09.08.1889
Дата смертиМежду 1919 и 1920
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1889
Отец: Щетинин Иосиф Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Троицкая (Муковнина) Тамара Кузьминична
Отец ребёнка: Муковнин Козьма Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муковнин Геннадий Кузьмич
Отец ребёнка: Муковнин Козьма Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Муковнин Козьма Алексеев
Смерть
Между 1919 и 1920