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Щетинин Иосиф Степанов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

После 1904

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Щетинин Степан Иванов

Мать: Щетинина Анна Михайлова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Щетинин (щетинкин) Михаил Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Перелюб, Перелюбский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Муковнина Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Перелюб, Перелюбский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Щетинин Иван Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Перелюб, Перелюбский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Щетинин Леонид Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Перелюб, Перелюбский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1904
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