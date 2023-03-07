Щетинин Иосиф Степанов
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиПосле 1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Щетинин Степан Иванов
Мать: Щетинина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Щетинин (щетинкин) Михаил Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Муковнина Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1904