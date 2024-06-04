Анненкова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1981
Дочь: (Анненкова) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Анненков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
21.07.1982
Сын: Анненков Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Анненков Сергей Петрович