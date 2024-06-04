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Анненкова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1956

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анненков Сергей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1981

Дочь: (Анненкова) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Анненков Сергей Петрович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
21.07.1982

Сын: Анненков Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Анненков Сергей Петрович

Тольятти, Тольятти, Самарская область

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