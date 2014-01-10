Анненков Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнненков Сергей Петрович

Анненков Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1954

Дата смерти

10.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1954

Отец: Анненков Петр Дмитриевич

Мать: Анненкова (Романова) Ольга Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анненкова Татьяна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1981

Дочь: (Анненкова) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Анненкова Татьяна Васильевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
21.07.1982

Сын: Анненков Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Анненкова Татьяна Васильевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
10.01.2014
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.