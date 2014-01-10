Анненков Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1954
Дата смерти10.01.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1981
Дочь: (Анненкова) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Анненкова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
21.07.1982
Сын: Анненков Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Анненкова Татьяна Васильевна
Смерть
10.01.2014