аниция фальтония проба
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти432
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: аниций гермогениан олибрий
Отец ребёнка: секст клавдий петроний проб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: аниция проба
Отец ребёнка: секст клавдий петроний проб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: аниций проб
Отец ребёнка: секст клавдий петроний проб
Рождение ребёнка
400
Сын: флавий аниций пробин
Отец ребёнка: секст клавдий петроний проб
Смерть
432