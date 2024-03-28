аниция фальтония проба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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аниция фальтония проба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

432

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: квинт клодий гермогениан олибрий

Мать: тиррания аниция юлиана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: аниций гермогениан олибрий

Отец ребёнка: секст клавдий петроний проб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: аниция проба

Отец ребёнка: секст клавдий петроний проб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: аниций проб

Отец ребёнка: секст клавдий петроний проб

Рождение ребёнка
400

Сын: флавий аниций пробин

Отец ребёнка: секст клавдий петроний проб

Смерть
432

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