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секст клавдий петроний проб

Место рождения

Не указано

Дата рождения

328

Дата смерти

388

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
328

Отец: петроний пробиан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: аниций гермогениан олибрий

Мать ребёнка: аниция фальтония проба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: аниция проба

Мать ребёнка: аниция фальтония проба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: аниций проб

Мать ребёнка: аниция фальтония проба

Смерть
388
Рождение ребёнка
400

Сын: флавий аниций пробин

Мать ребёнка: аниция фальтония проба

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