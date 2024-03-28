секст клавдий петроний проб
Место рожденияНе указано
Дата рождения328
Дата смерти388
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
328
Отец: петроний пробиан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: аниций гермогениан олибрий
Мать ребёнка: аниция фальтония проба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: аниция проба
Мать ребёнка: аниция фальтония проба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: аниций проб
Мать ребёнка: аниция фальтония проба
Смерть
388
Рождение ребёнка
400
Сын: флавий аниций пробин
Мать ребёнка: аниция фальтония проба