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Тетерина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тетерин Тимофей Зиновьевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Тетерин Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Тетерин Тимофей Зиновьевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Тетерин Терентий Тимофеевич

Отец ребёнка: Тетерин Тимофей Зиновьевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Тетерин Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Тетерин Тимофей Зиновьевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Тетерин Миней Тимофеевич

Отец ребёнка: Тетерин Тимофей Зиновьевич

Смерть
Неизвестно

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