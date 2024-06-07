Тетерина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Тетерин Тимофей Зиновьевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Тетерин Терентий Тимофеевич
Отец ребёнка: Тетерин Тимофей Зиновьевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Тетерин Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Тетерин Тимофей Зиновьевич
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Тетерин Тимофей Зиновьевич
Смерть
Неизвестно