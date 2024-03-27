Кузнецова (Шафирова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шафиров Владимир
Мать: Шафиров Ханна Иосифовна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кузнецов Моисей
Отец ребёнка: Кузнецов Абрам
Рождение ребёнка
18.10.1914
Дочь: Котлер Сарра Абрамовна
Отец ребёнка: Кузнецов Абрам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Абрам
Смерть
Неизвестно