Кузнецова (Шафирова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Шафирова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шафиров Владимир

Мать: Шафиров Ханна Иосифовна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кузнецов Моисей

Отец ребёнка: Кузнецов Абрам

Рождение ребёнка
18.10.1914

Дочь: Котлер Сарра Абрамовна

Отец ребёнка: Кузнецов Абрам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Абрам

Смерть
Неизвестно
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