Ушакова Раздобреева Агриппина Павловна 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУшакова Раздобреева Агриппина Павловна

Ушакова Раздобреева Агриппина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Осип Васильевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Ушаков Феодос Осипович

Отец ребёнка: Ушаков Осип Васильевич

Рождение ребёнка
1774

Сын: Ушаков Ефим Осипович

Отец ребёнка: Ушаков Осип Васильевич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ушакова Марфа Большая Осиповна

Отец ребёнка: Ушаков Осип Васильевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ушакова Марфа Меньшая Осиповна

Отец ребёнка: Ушаков Осип Васильевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.