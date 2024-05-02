Ушакова Раздобреева Агриппина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Ушаков Осип Васильевич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Ушаков Ефим Осипович
Отец ребёнка: Ушаков Осип Васильевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ушакова Марфа Большая Осиповна
Отец ребёнка: Ушаков Осип Васильевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ушакова Марфа Меньшая Осиповна
Отец ребёнка: Ушаков Осип Васильевич