Пахтусов Сергей Викторович 20.12.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пахтусов Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.12.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.1986

Сын: Пахтусов Роман Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.12.1989

Дочь: Пахтусова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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