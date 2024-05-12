Пахтусов Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.12.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1986
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.12.1989
Дочь: Пахтусова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности