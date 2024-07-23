Мариева Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мариева Гликерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мариев Василий Иванович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Мариев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Мариев Василий Иванович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Мариев Василий Иванович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Мариев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Мариев Василий Иванович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Мариев Василий Иванович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Мариев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Мариев Василий Иванович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Мариев Василий Иванович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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