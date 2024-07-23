Мариева Гликерия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Мариев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Мариев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Мариев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Мариев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Мариев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Мариев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Мариев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно