Коробова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова Дарья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1826

Сын: Коробов Corboff Евдоким Ермолаевич

Отец ребёнка: Коробов Corboff Ермолай Лукьянович

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1835

Сын: Коробов Аникей Ермолаевич

Отец ребёнка: Коробов Corboff Ермолай Лукьянович

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1841

Сын: Коробов Corboff Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Коробов Corboff Ермолай Лукьянович

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Смерть
Неизвестно
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