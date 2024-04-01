Efimov Feodor Ivanovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Efimov Feodor Ivanovich

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Место рождения

Kazakhstan

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Ефимов Иван Федорович

Мать: Efimova Natalia Ivanovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Efimov Andrei

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Efimov Sergei

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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