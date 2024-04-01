Efimov Feodor Ivanovich
Место рожденияKazakhstan
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Ефимов Иван Федорович
Мать: Efimova Natalia Ivanovna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Efimov Andrei
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Efimov Sergei
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно