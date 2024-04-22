Голованова Варвара Максимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.
Бракосочетание
11.11.1874 ст.
Адамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
первый брак
Бракосочетание
22.08.1893 ст.
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
второй брак
Смерть
Неизвестно