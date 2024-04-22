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Голованова Варвара Максимовна

Место рождения

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1845 г.р.
Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

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АД
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
11.11.1874 ст.

Муж: Романов Василий Терентьевич

Адамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
первый брак
Бракосочетание
22.08.1893 ст.

Муж: Голованов Степан Васильевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
второй брак
Смерть
Неизвестно
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