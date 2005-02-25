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(Савченко) Дарья
(Савченко) Дарья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.02.2005
Пол
Женский
Отец
Савченко Николай
1972 г.р.
Мать
Савченко (Лашкова) Наталья
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.2005
Отец:
Савченко Николай
Мать:
Савченко Наталья
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