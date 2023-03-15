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Grzybowski h. Prus II Stefan Kazimierz
Grzybowski h. Prus II Stefan Kazimierz
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1620
Пол
Мужской
Отец
Grzybowski h. Prus (II - Wilczekosy) Teofil
1580 г.р.
Мать
Grzybowska (Odrzywolska) Małgorzata
1590 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1620
Отец:
Grzybowski H. Prus (ii - Wilczekosy) Teofil
Мать:
Grzybowska Małgorzata
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