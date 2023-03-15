Grzybowski h. Prus II Stefan Kazimierz — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grzybowski h. Prus II Stefan Kazimierz

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1620

Пол

Мужской

Отец

1580 г.р.

Мать

1590 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1620

Отец: Grzybowski H. Prus (ii - Wilczekosy) Teofil

Мать: Grzybowska Małgorzata

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