Grzybowska (Odrzywolska) Małgorzata
Место рожденияНе указано
Дата рождения1590
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1590
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1610
Рождение ребёнка
1620
Сын: Grzybowski Felicjan
Отец ребёнка: Grzybowski H. Prus (ii - Wilczekosy) Teofil
Рождение ребёнка
1620
Дочь: Kierdej Dorota Anna
Отец ребёнка: Grzybowski H. Prus (ii - Wilczekosy) Teofil
Рождение ребёнка
1620
Сын: Grzybowski H. Prus Ii Teofil
Отец ребёнка: Grzybowski H. Prus (ii - Wilczekosy) Teofil
Рождение ребёнка
1620
Рождение ребёнка
1620