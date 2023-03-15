Grzybowska (Odrzywolska) Małgorzata — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grzybowska (Odrzywolska) Małgorzata

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1590

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1590

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1610

Муж: Grzybowski H. Prus (ii - Wilczekosy) Teofil

Рождение ребёнка
1620

Сын: Grzybowski Felicjan

Отец ребёнка: Grzybowski H. Prus (ii - Wilczekosy) Teofil

Рождение ребёнка
1620

Дочь: Kierdej Dorota Anna

Отец ребёнка: Grzybowski H. Prus (ii - Wilczekosy) Teofil

Рождение ребёнка
1620

Сын: Grzybowski H. Prus Ii Teofil

Отец ребёнка: Grzybowski H. Prus (ii - Wilczekosy) Teofil

Рождение ребёнка
1620

Сын: Grzybowski Z Grzybowa-Windyki H. Prus (ii - Wilczekosy) Samuel Stanisław

Отец ребёнка: Grzybowski H. Prus (ii - Wilczekosy) Teofil

Рождение ребёнка
1620

Сын: Grzybowski H. Prus Ii Stefan Kazimierz

Отец ребёнка: Grzybowski H. Prus (ii - Wilczekosy) Teofil

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