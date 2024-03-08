Попова Агрипина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Агрипина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1863 ст.

Дочь: Проскурина Соломония Акимовна

Отец ребёнка: Попов Аким Павлович

Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Аким Павлович

Смерть
Неизвестно
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