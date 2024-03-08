Попова Агрипина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Василий
Рождение ребёнка
25.06.1863 ст.
Дочь: Проскурина Соломония Акимовна
Отец ребёнка: Попов Аким Павлович
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Аким Павлович
Смерть
Неизвестно