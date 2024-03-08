Попов Аким Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Попов Павел Ефимович
Мать: Попова Фёкла Борисовна
Рождение ребёнка
25.06.1863 ст.
Дочь: Проскурина Соломония Акимовна
Мать ребёнка: Попова Агрипина Васильевна
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно