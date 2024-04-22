Старостенко Емельян Никифорович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Старостенко Дмитрий Емельянович
Мать ребёнка: Старостенко Мария Алексеевна
Дочь: Левченко Клавдия Емельяновна
Мать ребёнка: Старостенко Мария Алексеевна
Дочь: Старостенко Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Старостенко Мария Алексеевна
Сын: Старостенко Яков Емельянович
Мать ребёнка: Старостенко Мария Алексеевна
Дочь: Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Старостенко Мария Алексеевна
Дочь: Старостенко Пелагея Емельяновна
Мать ребёнка: Старостенко Мария Алексеевна
Дочь: Екатерина Емельяновна
Мать ребёнка: Старостенко Мария Алексеевна
Сын: Старостенко Григорий Емельянович
Мать ребёнка: Старостенко Мария Алексеевна
Сын: Старостенко Николай Емельянович
Мать ребёнка: Старостенко Мария Алексеевна
Сын: Старостенко Иван Емельянович
Мать ребёнка: Старостенко Мария Алексеевна