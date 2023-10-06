Старостенко (Кот) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостенко (Кот) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1891

Муж: Старостенко Емельян Никифорович

Пашковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1892

Сын: Старостенко Дмитрий Емельянович

Отец ребёнка: Старостенко Емельян Никифорович

Пашковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.03.1894

Дочь: Левченко Клавдия Емельяновна

Отец ребёнка: Старостенко Емельян Никифорович

Пашковка, Чернігівська область
хутор Химов Кагарликского прихода
Рождение ребёнка
12.02.1896

Дочь: Старостенко Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Старостенко Емельян Никифорович

Пашковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.03.1898

Сын: Старостенко Яков Емельянович

Отец ребёнка: Старостенко Емельян Никифорович

Пашковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.02.1900

Дочь: Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Старостенко Емельян Никифорович

Пашковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.09.1901

Дочь: Старостенко Пелагея Емельяновна

Отец ребёнка: Старостенко Емельян Никифорович

Пашковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.11.1903

Дочь: Екатерина Емельяновна

Отец ребёнка: Старостенко Емельян Никифорович

Пашковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.11.1903

Сын: Старостенко Григорий Емельянович

Отец ребёнка: Старостенко Емельян Никифорович

Пашковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.05.1905

Сын: Старостенко Николай Емельянович

Отец ребёнка: Старостенко Емельян Никифорович

Пашковка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.08.1906

Сын: Старостенко Иван Емельянович

Отец ребёнка: Старостенко Емельян Никифорович

Пашковка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Пашковка, Чернігівська область
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