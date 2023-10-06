Старостенко (Кот) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Старостенко Дмитрий Емельянович
Отец ребёнка: Старостенко Емельян Никифорович
Дочь: Левченко Клавдия Емельяновна
Отец ребёнка: Старостенко Емельян Никифорович
Дочь: Старостенко Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Старостенко Емельян Никифорович
Сын: Старостенко Яков Емельянович
Отец ребёнка: Старостенко Емельян Никифорович
Дочь: Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Старостенко Емельян Никифорович
Дочь: Старостенко Пелагея Емельяновна
Отец ребёнка: Старостенко Емельян Никифорович
Дочь: Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Старостенко Емельян Никифорович
Сын: Старостенко Григорий Емельянович
Отец ребёнка: Старостенко Емельян Никифорович
Сын: Старостенко Николай Емельянович
Отец ребёнка: Старостенко Емельян Никифорович
Сын: Старостенко Иван Емельянович
Отец ребёнка: Старостенко Емельян Никифорович