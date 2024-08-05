Прасковья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1828 ст.

Муж: Пантелей Матвеевич

Порядино, Наро-Фоминский, Московская область
Третий брак Пантелея Поручители по жениху: Матвей Иванович, Игнат Матвеевич, Борис Яковлевич Поручители по невесте: Севастьян Григорьевич, Филипп Севастьянович, Прикофий Кириллович

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