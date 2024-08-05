Прасковья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1828 ст.
Муж: Пантелей Матвеевич
Порядино, Наро-Фоминский, Московская область
Третий брак Пантелея Поручители по жениху: Матвей Иванович, Игнат Матвеевич, Борис Яковлевич Поручители по невесте: Севастьян Григорьевич, Филипп Севастьянович, Прикофий Кириллович