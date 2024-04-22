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Михеев Митрофан Михайлович

Место рождения

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Михеев Михайло Борисович

Мать: не указана

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Михеев Андрей Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Михеева Акилина Митрофановна

Мать ребёнка: не указана

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Михеева Евдокия Митрофановна

Мать ребёнка: не указана

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Михеев Александр Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Михеев Алексей Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Тиглява, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Маремьямна Елисеевна

Смерть
1782
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