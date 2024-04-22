Михеев Митрофан Михайлович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Михеев Михайло Борисович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Михеев Андрей Митрофанович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Михеева Акилина Митрофановна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Михеева Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Михеев Александр Митрофанович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Михеев Алексей Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1782