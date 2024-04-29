Eck Oder Von Ekesparre (Von Nolcken) Magdalena Charlotta
Место рожденияEuküll, Insel Ösel, Estland
Дата рождения28.06.1695
Дата смерти12.09.1773
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1695
Euküll, Insel Ösel, Estland
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Eck Oder Von Ekesparre Carl Johann
Бракосочетание
14.01.1711
Euküll (Eikla), Ösel (Saaremaa), Estland
Ehepartner: Magdalena Charlotta von Nolcken
Рождение ребёнка
30.12.1721
Сын: Von Ekesparre Karl Gustav
Отец ребёнка: Eck Oder Von Ekesparre Carl Johann
Stockholm. Södermanland, Schweden
Рождение ребёнка
13.08.1725
Сын: Von Ekesparre Johann Reinhold
Отец ребёнка: Eck Oder Von Ekesparre Carl Johann
Euküll (Eikla), Ösel (Saaremaa), Estland
Рождение ребёнка
02.09.1727
Дочь: Von Rehren (Von Ekesparre) Sophie Magdalena
Отец ребёнка: Eck Oder Von Ekesparre Carl Johann
Euküll (Eikla), Kaarma vald, Saaremaa, Estland
Рождение ребёнка
1729
Сын: Von Ekesparre Nikolaus Adolf
Отец ребёнка: Eck Oder Von Ekesparre Carl Johann
Euküll (Eikla), Kaarma vald, Saaremaa, Estland
Смерть
12.09.1773
Euküll, Insel Ösel, Estland