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Eck Oder Von Ekesparre (Von Nolcken) Magdalena Charlotta

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Место рождения

Euküll, Insel Ösel, Estland

Дата рождения

28.06.1695

Дата смерти

12.09.1773

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1695

Отец: Von Nolcken Heimert Johann

Мать: Von Nolcken (Von Sass) Sophia Magdalena

Euküll, Insel Ösel, Estland
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Carlsson/ Carl Reinholt

Отец ребёнка: Eck Oder Von Ekesparre Carl Johann

Бракосочетание
14.01.1711

Муж: Eck Oder Von Ekesparre Carl Johann

Euküll (Eikla), Ösel (Saaremaa), Estland
Ehepartner: Magdalena Charlotta von Nolcken
Рождение ребёнка
30.12.1721

Сын: Von Ekesparre Karl Gustav

Отец ребёнка: Eck Oder Von Ekesparre Carl Johann

Stockholm. Södermanland, Schweden
Рождение ребёнка
13.08.1725

Сын: Von Ekesparre Johann Reinhold

Отец ребёнка: Eck Oder Von Ekesparre Carl Johann

Euküll (Eikla), Ösel (Saaremaa), Estland
Рождение ребёнка
02.09.1727

Дочь: Von Rehren (Von Ekesparre) Sophie Magdalena

Отец ребёнка: Eck Oder Von Ekesparre Carl Johann

Euküll (Eikla), Kaarma vald, Saaremaa, Estland
Рождение ребёнка
1729

Сын: Von Ekesparre Nikolaus Adolf

Отец ребёнка: Eck Oder Von Ekesparre Carl Johann

Euküll (Eikla), Kaarma vald, Saaremaa, Estland
Смерть
12.09.1773
Euküll, Insel Ösel, Estland

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