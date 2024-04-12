Воинкова (Новопашенная) (Кыскина) Дария Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Новопашенная) (Кыскина) Дария Филиппова

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Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Кыскин Филипп

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.07.1828

Муж: Новопашеннов Петр Михайлов

Рождение ребёнка
21.06.1829

Сын: Новопашеннов Сампсон Петров

Отец ребёнка: Новопашеннов Петр Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1830

Дочь: Макрина Петрова

Отец ребёнка: Новопашеннов Петр Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1831

Дочь: Феврония Петрова

Отец ребёнка: Новопашеннов Петр Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.10.1832

Муж: Воинков Филимон (Феофан) Иванов

Смерть
Неизвестно
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