Воинкова (Новопашенная) (Кыскина) Дария Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Кыскин Филипп
Бракосочетание
09.07.1828
Рождение ребёнка
21.06.1829
Сын: Новопашеннов Сампсон Петров
Отец ребёнка: Новопашеннов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
22.07.1830
Дочь: Макрина Петрова
Отец ребёнка: Новопашеннов Петр Михайлов
Рождение ребёнка
25.06.1831
Дочь: Феврония Петрова
Отец ребёнка: Новопашеннов Петр Михайлов
Бракосочетание
10.10.1832
Смерть
Неизвестно