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Новопашеннов Петр Михайлов

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

25.08.1808

Дата смерти

12.05.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1808

Отец: Новопашенной Михайло Иванов

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.07.1828

Жена: Воинкова (новопашенная) Дария Филиппова

Рождение ребёнка
21.06.1829

Сын: Новопашеннов Сампсон Петров

Мать ребёнка: Воинкова (новопашенная) Дария Филиппова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.07.1830

Дочь: Макрина Петрова

Мать ребёнка: Воинкова (новопашенная) Дария Филиппова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1831

Дочь: Феврония Петрова

Мать ребёнка: Воинкова (новопашенная) Дария Филиппова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
12.05.1832
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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