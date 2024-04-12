Новопашеннов Петр Михайлов
Место рождения
Дата рождения25.08.1808
Дата смерти12.05.1832
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1808
Отец: Новопашенной Михайло Иванов
Бракосочетание
09.07.1828
Рождение ребёнка
21.06.1829
Сын: Новопашеннов Сампсон Петров
Мать ребёнка: Воинкова (новопашенная) Дария Филиппова
Рождение ребёнка
22.07.1830
Дочь: Макрина Петрова
Мать ребёнка: Воинкова (новопашенная) Дария Филиппова
Рождение ребёнка
25.06.1831
Дочь: Феврония Петрова
Мать ребёнка: Воинкова (новопашенная) Дария Филиппова
Смерть
12.05.1832
Причина смерти: от горячки