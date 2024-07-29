Малышева Екатерина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиДо 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Малышев Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Малышев Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Малышев Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Малышев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Малышев Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
13.06.1885 ст.
Дочь: Матушкина (Малышева) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Малышев Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
01.02.1888 ст.
Дочь: Малышева Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Малышев Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
09.11.1893 ст.
Отец ребёнка: Малышев Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
04.05.1896 ст.
Отец ребёнка: Малышев Иван Ермолаевич
Смерть
До 1915