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Малышева Екатерина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

До 1915

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Иван Ермолаевич

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Малышев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Малышев Иван Ермолаевич

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Малышев Егор Иванович

Отец ребёнка: Малышев Иван Ермолаевич

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Малышев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Малышев Иван Ермолаевич

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.06.1885 ст.

Дочь: Матушкина (Малышева) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Малышев Иван Ермолаевич

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.02.1888 ст.

Дочь: Малышева Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Малышев Иван Ермолаевич

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.11.1893 ст.

Сын: Малышев Иван Иванович

Отец ребёнка: Малышев Иван Ермолаевич

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.05.1896 ст.

Сын: Малышев Николай Иванович

Отец ребёнка: Малышев Иван Ермолаевич

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1915

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