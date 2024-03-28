святая итта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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святая итта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

592

Дата смерти

652

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
589

Сын: бавон

Отец ребёнка: пипин 1 ланденский

Рождение
592

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
615

Сын: гримоальд старший

Отец ребёнка: пипин 1 ланденский

Рождение ребёнка
615

Дочь: бегга анденская

Отец ребёнка: пипин 1 ланденский

Рождение ребёнка
626

Дочь: гертруда нивельская

Отец ребёнка: пипин 1 ланденский

Смерть
652

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