святая итта
Место рожденияНе указано
Дата рождения592
Дата смерти652
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
589
Сын: бавон
Отец ребёнка: пипин 1 ланденский
Рождение
592
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
615
Сын: гримоальд старший
Отец ребёнка: пипин 1 ланденский
Рождение ребёнка
615
Дочь: бегга анденская
Отец ребёнка: пипин 1 ланденский
Рождение ребёнка
626
Дочь: гертруда нивельская
Отец ребёнка: пипин 1 ланденский
Смерть
652