Елизаров Василий Антропович
Место рожденияАлехинские прииски
Дата рождения01.01.1895
Дата смерти27.05.1938
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1895
1 января 1896 года рождения, родился Алехинские прииска (из Архива ФСБ, г.Благовещенск. Дело № П-61213)
Смерть
27.05.1938
Приговором тройки УНКВД по ДВК от 31 марта 1938 года приговорен к высшей мере наказания, с конфискацией имущества, приговор приведен к исполнению 27 мая 1938 года. (Архив ФСБ, г Благовещенск. Дело ... Показать все