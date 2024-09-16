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Елизаров Василий Антропович

Место рождения

Алехинские прииски

Дата рождения

01.01.1895

Дата смерти

27.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

КУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1895

Отец: Елизаров Антроп Алексеевич

Мать: Елизарова Гликерия Васильевна

1 января 1896 года рождения, родился Алехинские прииска (из Архива ФСБ, г.Благовещенск. Дело № П-61213)
Смерть
27.05.1938
Приговором тройки УНКВД по ДВК от 31 марта 1938 года приговорен к высшей мере наказания, с конфискацией имущества, приговор приведен к исполнению 27 мая 1938 года. (Архив ФСБ, г Благовещенск. Дело ... Показать все

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