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Козин Никифор Гаврилович

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Место рождения

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Между 1892 и 1896

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Козин Гавриил Кузьмич

Мать: не указана

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козина Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
04.10.1849

Дочь: Козина Фекла Никифоровна

Мать ребёнка: Козина Дарья Яковлевна

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Козина Дарья Никифоровна

Мать ребёнка: Козина Дарья Яковлевна

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Козин Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Козина Дарья Яковлевна

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Между 1892 и 1896

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