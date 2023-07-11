Козин Никифор Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиМежду 1892 и 1896
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Козин Гавриил Кузьмич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козина Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
04.10.1849
Дочь: Козина Фекла Никифоровна
Мать ребёнка: Козина Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Козина Дарья Никифоровна
Мать ребёнка: Козина Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Козин Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Козина Дарья Яковлевна
Смерть
Между 1892 и 1896