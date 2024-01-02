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Абибилла Кызы Даткайым
Абибилла Кызы Даткайым
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1994
Пол
Женский
Отец
Козуев Абибила Самидиновия
1960 г.р.
Мать
Жутаңова Кыздаркан Зулпукаровна
Дети
Не указаны
Добавил:
BZ
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1994
Отец:
Козуев Абибила Самидиновия
Мать:
Жутаңова Кыздаркан Зулпукаровна
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