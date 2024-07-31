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Макаров Никита

Место рождения

Уборы

Дата рождения

12.09.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1862

Отец: Макаров Косьма

Мать: Макарова (Пантелеева) Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Феодосия

Рождение ребёнка
16.08.1887

Сын: Макаров Петр

Мать ребёнка: Макарова Феодосия

Рождение ребёнка
18.05.1889

Дочь: (Макарова) Александра

Мать ребёнка: Макарова Феодосия

Рождение ребёнка
31.08.1890

Сын: Макаров Александр

Мать ребёнка: Макарова Феодосия

Рождение ребёнка
12.03.1893

Сын: Макаров Алексей

Мать ребёнка: Макарова Феодосия

Смерть
Неизвестно

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