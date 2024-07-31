Макаров Никита
Место рожденияУборы
Дата рождения12.09.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1862
Отец: Макаров Косьма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Феодосия
Рождение ребёнка
16.08.1887
Сын: Макаров Петр
Мать ребёнка: Макарова Феодосия
Рождение ребёнка
18.05.1889
Дочь: (Макарова) Александра
Мать ребёнка: Макарова Феодосия
Рождение ребёнка
31.08.1890
Сын: Макаров Александр
Мать ребёнка: Макарова Феодосия
Рождение ребёнка
12.03.1893
Сын: Макаров Алексей
Мать ребёнка: Макарова Феодосия
Смерть
Неизвестно