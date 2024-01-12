Волкова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиС 1837 по 1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Волков Егор Филиппов
Отец ребёнка: Волков Филипп Афанасьев
Рождение ребёнка
С 1834 по 1836 ст.
Сын: Выборнов (Волков) Павел Филиппов
Отец ребёнка: Волков Филипп Афанасьев
Смерть
С 1837 по 1850 ст.