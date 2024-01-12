Волкова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

С 1837 по 1850 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1804 по 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Филипп Афанасьев

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Волков Егор Филиппов

Отец ребёнка: Волков Филипп Афанасьев

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1834 по 1836 ст.

Сын: Выборнов (Волков) Павел Филиппов

Отец ребёнка: Волков Филипп Афанасьев

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
С 1837 по 1850 ст.
Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область

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