Савельев Николай Алексеевич 02.12.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савельев Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1885

Дата смерти

30.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева (Кувыкина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомутова (Савельева) Клавдия

Мать ребёнка: Савельева (Кувыкина) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Александр

Мать ребёнка: Савельева (Кувыкина) Анна Ивановна

Смерть
30.07.1974
Бор, город Бор, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Бор, город Бор, Нижегородская область

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