Савельев Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1885
Дата смерти30.07.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомутова (Савельева) Клавдия
Мать ребёнка: Савельева (Кувыкина) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Александр
Мать ребёнка: Савельева (Кувыкина) Анна Ивановна
Смерть
30.07.1974
Похороны
Неизвестно