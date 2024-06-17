Иванов Иван Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1934

Дочь: Закурдаева (Иванова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Иванова (Шатова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
30.12.1936

Дочь: Данилова (Иванова) Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Иванова (Шатова) Анна Алексеевна

Евлах, Азербайджанская ССР
Смерть
Неизвестно

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