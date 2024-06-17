Иванов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1934
Дочь: Закурдаева (Иванова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Иванова (Шатова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
30.12.1936
Дочь: Данилова (Иванова) Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Иванова (Шатова) Анна Алексеевна
Евлах, Азербайджанская ССР
Смерть
Неизвестно