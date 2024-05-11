Светлова Вера
Место рожденияКаменка, Новгородская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
хутор Каменка, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Светлова) Елена
Отец ребёнка: Светлов Андрей
хутор Каменка, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Светлов Григорий
Отец ребёнка: Светлов Андрей
хутор Каменка, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Светлова) Марфа
Отец ребёнка: Светлов Андрей
Рождение ребёнка
1891
Сын: Светлов Филипп
Отец ребёнка: Светлов Андрей
Рождение ребёнка
1895
Сын: Светлов Максим
Отец ребёнка: Светлов Андрей
хутор Каменка, Новгородская область
Рождение ребёнка
1905
Сын: Светлов Николай
Отец ребёнка: Светлов Андрей
Смерть
Неизвестно