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Светлова Вера

Место рождения

Каменка, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

хутор Каменка, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Светлова) Елена

Отец ребёнка: Светлов Андрей

хутор Каменка, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светлов Григорий

Отец ребёнка: Светлов Андрей

хутор Каменка, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Светлова) Марфа

Отец ребёнка: Светлов Андрей

Рождение ребёнка
1891

Сын: Светлов Филипп

Отец ребёнка: Светлов Андрей

Рождение ребёнка
1895

Сын: Светлов Максим

Отец ребёнка: Светлов Андрей

хутор Каменка, Новгородская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Светлов Николай

Отец ребёнка: Светлов Андрей

Смерть
Неизвестно

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