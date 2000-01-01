Лосева-Дружинина Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1951
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.01.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности