Лосева-Дружинина Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосева-Дружинина Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
29.04.1951

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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