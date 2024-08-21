Белозор Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозор Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1965 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белозор) Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Белозор (Сушко) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозор (Сушко) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозор Иван

Мать ребёнка: Белозор (Сушко) Елена

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