Белозор Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белозор) Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Белозор (Сушко) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белозор (Сушко) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозор Иван
Мать ребёнка: Белозор (Сушко) Елена