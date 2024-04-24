Буденкова (Крылова) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буденкова (Крылова) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Калининград, город Калининград, Калининградская область

Дата рождения

15.05.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1951

Отец: Тенисон Вильгельм ?

Мать: Крылова Ольга

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
18.12.1972

Сын: Буденков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.10.1975

Сын: Буденков Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.03.1984

Дочь: Буденкова Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Буденков Анатолий Вячеславович

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
12.03.1984

Дочь: Шумилова (Буденкова) Анна Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Калининград, город Калининград, Калининградская область

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