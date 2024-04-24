Буденкова (Крылова) Татьяна Викторовна
Место рождения
Дата рождения15.05.1951
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1951
Отец: Тенисон Вильгельм ?
Мать: Крылова Ольга
Рождение ребёнка
18.12.1972
Сын: Буденков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.10.1975
Сын: Буденков Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.03.1984
Дочь: Буденкова Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Буденков Анатолий Вячеславович
Рождение ребёнка
12.03.1984
Дочь: Шумилова (Буденкова) Анна Анатольевна
Отец ребёнка: не указан