Кудьяров Кудияр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудьяров Мустафа Кудиярович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Кудияров Жагопар Кудиярович
Мать ребёнка: не указана
Шахат, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно