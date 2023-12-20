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Жабин Фёдор Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1902

Дата смерти

13.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1902

Отец: Жабин Егор Дмитриевич

Мать: Жабина Прасковья Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жабина (Коньшина) Ефимия Гавриловна

Рождение ребёнка
20.01.1932

Сын: Жабин Владимир Федорович

Мать ребёнка: Жабина (Коньшина) Ефимия Гавриловна

Рождение ребёнка
26.03.1951

Дочь: Максимова (Жабина) Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Жабина (Коньшина) Ефимия Гавриловна

Смерть
13.02.1976

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