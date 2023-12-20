Жабин Фёдор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1902
Дата смерти13.02.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1902
Отец: Жабин Егор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1932
Мать ребёнка: Жабина (Коньшина) Ефимия Гавриловна
Рождение ребёнка
26.03.1951
Дочь: Максимова (Жабина) Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Жабина (Коньшина) Ефимия Гавриловна
Смерть
13.02.1976