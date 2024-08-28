(Штезель (Штейзель)) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1904
Дата смерти05.04.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гюнтер) Сандра Адольфовна
Отец ребёнка: Гюнтер Адольф Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гюнтер Владимир Адольфоич
Отец ребёнка: Гюнтер Адольф Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гюнтер) Ирма Адольфовна
Отец ребёнка: Гюнтер Адольф Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гюнтер) Эрна Адольфовна
Отец ребёнка: Гюнтер Адольф Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гюнтер) Алла Адольфовна
Отец ребёнка: Гюнтер Адольф Петрович
Рождение ребёнка
23.09.1927
Отец ребёнка: Гюнтер Адольф Петрович
Смерть
05.04.1987