(Штезель (Штейзель)) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Штезель (Штейзель)) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1904

Дата смерти

05.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гюнтер) Сандра Адольфовна

Отец ребёнка: Гюнтер Адольф Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гюнтер Адольф Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гюнтер Владимир Адольфоич

Отец ребёнка: Гюнтер Адольф Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гюнтер) Ирма Адольфовна

Отец ребёнка: Гюнтер Адольф Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гюнтер) Эрна Адольфовна

Отец ребёнка: Гюнтер Адольф Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гюнтер) Алла Адольфовна

Отец ребёнка: Гюнтер Адольф Петрович

Рождение ребёнка
23.09.1927

Сын: Гюнтер Адольф Адольфоич

Отец ребёнка: Гюнтер Адольф Петрович

Смерть
05.04.1987

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