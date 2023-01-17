Кондрашова Ксенья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1905 ст.
Дочь: Ксенья Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
20.08.1907
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно