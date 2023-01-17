Кондрашова Ксенья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Ксенья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1905 ст.

Дочь: Ксенья Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Сергеевич

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.08.1907

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Сергеевич

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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