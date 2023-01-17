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Пархоменко Анастасия Ивановна

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Место рождения

Смагино, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

15.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1991

Отец: Плеханов Иван Анатольевич

Мать: Плеханова Марина Ивановна

Смагино, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.01.2011

Дочь: Пархоменко Арина Ильинична

Отец ребёнка: Пархоменко Илья Александрович

Смагино, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.03.2015

Сын: Пархоменко Глеб Ильич

Отец ребёнка: Пархоменко Илья Александрович

Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.08.2021

Сын: Пархоменко Марк Ильич

Отец ребёнка: Пархоменко Илья Александрович

Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархоменко Илья Александрович

Путешествие
Неизвестно
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