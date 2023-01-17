Пархоменко Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.06.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1991
Рождение ребёнка
06.01.2011
Дочь: Пархоменко Арина Ильинична
Отец ребёнка: Пархоменко Илья Александрович
Рождение ребёнка
07.03.2015
Отец ребёнка: Пархоменко Илья Александрович
Рождение ребёнка
24.08.2021
Отец ребёнка: Пархоменко Илья Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Путешествие
Неизвестно