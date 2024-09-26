Рямонен (Бонде) Галина Павловна
Место рождения
Дата рождения28.09.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Суйда, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область