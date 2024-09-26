Рямонен (Бонде) Галина Павловна 28.09.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рямонен (Бонде) Галина Павловна

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Место рождения

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

28.09.1952

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1952

Отец: Бонде Павел Андреевич

Мать: Бонде (Хокконен) Екатерина Ивановна

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Суйда, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

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